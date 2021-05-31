Таллин, , 13:07 — REGNUM Валовой внутренний продукт Эстонии увеличился в первом квартале 2021 года на 5,4%. Об этом сообщил Департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные. В текущих ценах этот показатель составил 6,9 млрд евро.

Как отмечают аналитики, такие высокие показатели зафиксированы благодаря двум факторам — поступлению акцизов и налогов, а также низкой сравнительной базой с показателями 2020 года.

Так, почти половина роста экономики обусловлена влиянием налогов, прежде всего налога с оборота (налога на добавленную стоимость) и хорошим поступлением акцизов.

«Сравнительная база первого квартала прошлого года была необычайно низкой. Теперь мы снова вышли на уровень 2019 года», — пояснил влияние другого фактора, ведущий специалист департамента Роберт Мюйрсепп.

Росту экономики способствовали также расходы в сфере здравоохранения, связанные с коронавирусом, а в энергетическом секторе расходы, обусловленные более холодной зимой.

Наибольшее положительное влияние на рост экономики оказала торговля, сфера информации и связи, а также финансовая и страховая деятельность, демонстрирующие активность в условиях постепенного ослабления ограничений, связанных с коронавирусом COVID-19.