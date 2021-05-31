Минск, , 13:14 — REGNUM Минский городской суд отказался удовлетворить жалобу на задержание гражданки России Софии Сапеги. Об этом сообщает 31 мая Sputnik.

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Жалобу подал защитник российской гражданки Александр Филанович. Суд рассматривал это обращение на закрытом заседании, а оглашение резолютивной части было открытым.

После рассмотрения материалов суд постановил оставить жалобу Филановича без удовлетворения. Обжалованию это постановление не подлежит.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая суд Партизанского района Минска также отказал в удовлетворении жалобы адвоката на задержание Сапеги. Поэтому защитник обратился в суд высшей инстанции.

Софию Сапегу задержали 23 мая в Минске вместе с блогером Романом Протасевичем. Они летели рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Лайнер совершил вынужденную посадку в белорусской столице из-за угрозы взрыва на борту.

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