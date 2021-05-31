Ярославль, 31 мая 2021, 13:06 — REGNUM В Ярославле в посёлке Творогово жильцы частного сектора пожаловались на то, что из-за развернувшейся неподалёку стройки их участки затапливает вода. Об этом сообщает штаб Общероссийского народного фронта в Ярославской области.
Из-за того, что строители вмонтировали в дренажную канаву бетонные желоба, уменьшилась её глубина — в результате скопившаяся вода начала «выходить из берегов» и топить участки жильцов.
Помимо этого собственники жалуются на то, что из-за своей высоты многоэтажки затеняют огороды. Жильцы уверяют, что застройщику было выдано разрешение на строительство шестиэтажного дома, но по факту было построено восемь этажей.
Активисты ОНФ призвали правительство области разобраться в ситуации, а мэрию Ярославля привести сточную канаву в порядок.
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