Ярославль, , 13:06 — REGNUM В Ярославле в посёлке Творогово жильцы частного сектора пожаловались на то, что из-за развернувшейся неподалёку стройки их участки затапливает вода. Об этом сообщает штаб Общероссийского народного фронта в Ярославской области.

Встреча активистов ОНФ с жителями Творогова Onf.ru

Из-за того, что строители вмонтировали в дренажную канаву бетонные желоба, уменьшилась её глубина — в результате скопившаяся вода начала «выходить из берегов» и топить участки жильцов.

«Судя по рассказам, вода в канаве была проточной, там даже водилась рыба и утки. Сейчас это замусоренное болото. Представители территориальной администрации, дважды выезжавшие на место по нашей просьбе, нарушений не выявили. Впрочем, куда они смотрели, не вполне понятно, поскольку люди утверждают, что никто не приходил», — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Татьяна Бородина.

Помимо этого собственники жалуются на то, что из-за своей высоты многоэтажки затеняют огороды. Жильцы уверяют, что застройщику было выдано разрешение на строительство шестиэтажного дома, но по факту было построено восемь этажей.

Активисты ОНФ призвали правительство области разобраться в ситуации, а мэрию Ярославля привести сточную канаву в порядок.

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