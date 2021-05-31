Грозный, , 13:06 — REGNUM В Чечне число «активных» больных с диагнозом COVID-19 составило в настоящее время 129 человек. Общее число носителей коронавируса за все время пандемии достигло в регионе 12 293 человек. Такие данные привел 31 мая федеральный оперативный штаб.

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За прошедшие сутки в Чечне подтверждена лабораторно новая опасная инфекция у девяти жителей республики. Выздоровели за эти же сутки также девять человек. Всего выписаны в связи с выздоровлением 12 029 пациентов.

За все время пандемии коронавируса скончался, не сумев справиться с болезнью, один житель Чечни. Общая численность умерших от COVID-19 достигла 135 человек.