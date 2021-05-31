Сочи, Краснодарский край, , 13:06 — REGNUM На фоне эпидемии коронавируса число обращений в аппарат уполномоченного по правам ребёнка заметно выросло. Об этом 31 мая заявила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече президента России Владимира Путина с ней.

«Год, конечно, был непростым. Непростым он был и для нас. Приходилось ориентироваться в новых обстоятельствах и, конечно, наращивать ресурсы, которые у нас были, потому что снова выросло число обращений в аппарат уполномоченного — на 7,3%», — заявила Кузнецова.

Кроме того, на 36% выросло число обращений от несовершеннолетних.

«По некоторым обращениям, так как детские обращения требуют особого подхода, мы выезжали немедленно, рассматривали их непосредственно на местах», — указала она.