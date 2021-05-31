Москва, , 13:06 — REGNUM Министерство обороны России сформирует в Западном военном округе (ЗВО) порядка 20 новых соединений и воинских частей в качестве ответа на действия стран Североатлантического альянса, заявил 31 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам действия «западных коллег» разрушают систему безопасности в мире и вынуждают Россию принять меры адекватного противодействия.

«Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — заявил Шойгу на коллегии оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что деятельность НАТО и США в Европе приводит к росту военной опасности.

Так, уточнил он, силы НАТО повышают боевую готовность войск и усиливают передовое присутствие. Кроме того, военный блок модернизирует европейскую инфраструктуру и наращивает интенсивность оперативной и боевой подготовки.

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