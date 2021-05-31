Уфа, , 13:13 — REGNUM Уголовное дело о причинении ущерба природе на сумму более 150 млн рублей передано в суд Башкирии. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые начальник энергосырьевого производства и начальник установки очистки сточных вод АО «ПОЛИЭФ» вовремя не организовали обследование и ремонт резервуара для хранения сточных вод данного завода.

Следователи считают, что из-за этого, осенью 2019 года разрушилась стена накопителя, что привело к разливу промышленных сточных вод в водоем и на земли лесничества, площадью порядка 6,4 га.

«Данными действиями причинен вред окружающей среде в размере более 150 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил охраны окружающей среды.

Отмечается, что на имущество завода наложен арест. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.