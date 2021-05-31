Тбилиси, , 13:06 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии в апреле 2021 года вырос на 44,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в отчёте Национальной социологической службы (Грузстат), опубликованном 31 мая на сайте организации.

С учетом падения ВВП Грузии в первом квартале общий рост экономики по итогам четырёх месяцев текущего года в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года составил 8,1%.

По данным Грузстата, рост в марте наблюдался в строительном сектора, торговле, ресторанном и гостиничном бизнесе, в сфере транспортных услуг и в производстве. Снижение было зафиксировано в горнодобывающей промышленности.

Стоит отметить, что в январе и феврале 2021 года ВВП Грузии падал. Тенденция к его росту началась только в марте текущего года. Глава минэкономики Грузии Натия Турнава ранее заявила, что ВВП по итогам текущего года может вырасти на 5,3%.

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