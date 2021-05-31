Владимир, , 13:03 — REGNUM Более 614 млн рублей дополнительно направили на здравоохранение депутаты Законодательного собрания Владимирской области. Всего было перераспределено почти 2 млрд рублей налоговых платежей, полученных бюджетом региона сверх плана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили по итогам майской сессии ЗС.

Основная часть средств, выделенных на здравоохранением — более 430 млн рублей — направлена на обеспечение медикаментами льготных категорий граждан. Это решение должно снять напряжённость, которая сложилась в этой сфере: ранее депутаты ЗС инициировали парламентский и общественный контроль за обеспечением льготников лекарствами.

«Сейчас главная задача — всеми средствами обеспечить людей жизненно необходимым», — уточнили в ЗС.

Помимо закупки льготных лекарств, дополнительные средства выделены на ремонт, благоустройство и укрепление материально-технической базы лечебных учреждений области.

В числе учреждений, которые получат дополнительное финансирование — детские поликлиника и больница в Коврове, областная клиническая больница, областной Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины, а также поликлиника Вязниковской райбольницы, Судогодская ЦРБ, Юрьев-Польская ЦРБ, владимирские больницы №№ 4 и 6, Уршельская РБ. На разработку проектно-сметной документации на строительство поликлиники в Заклязьменском выделено 9,6 млн рублей.

Вместе с тем, администрацией региона в корректировку бюджета не включены расходы на завершение строительства перинатального центра и ремонт роддома №2 во Владимире.

«11 млн выделяется на асфальтирование территории Судогодской больницы, а 13 млн на ПСД пристройки для перинатального центра не нашлось. Во втором роддоме Владимира ремонта не было с 2018 года, уже крыша течет. И снова нет денег — там нужно порядка 7 млн руб. У нас за 1 квартал самая высокая в ЦФО младенческая смертность. Это позор и трагедия! Из Владимирской области ежегодно по тысяче женщин уезжает рожать в соседние регионы. Наверное, асфальт может подождать, а на акушерство надо выделять деньги сейчас», — сказала депутат Ирина Кирюхина.

Как пояснили в Заксобрании, решения этих вопросов депутаты намерены добиваться при последующих корректировках бюджета.