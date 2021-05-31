Октябрьский район, Оренбургская область, 31 мая 2021, 13:02 — REGNUM В Октябрьском районе Оренбургской области шестилетнего мальчика атаковал жеребёнок. В результате ребенок получил травму лица, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Полицейские Октябрьского района проводят проверку по факту получения травм несовершеннолетним
По факту травмирования дошкольника полиция проводит проверку. По оперативным данным, мальчик днем играл в поле. Увидев пасущихся на лугу лошадей и жеребят, он решил подойти к животным. Подойдя поближе, ребёнок получил удар копытом в лицо.
Мальчик госпитализирован. Полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.