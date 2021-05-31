Белгород, 31 мая 2021, 13:08 — REGNUM Системные решения в сфере туризма будут вырабатывать в Белгородской области. Для этого власти создадут новое управление без увеличения общего числа госслужащих, заявил 31 мая врио губернатора Вячеслав Гладков.
По мнению руководителя региона, Белгородская область отстаёт в развитии туризма. При этом главы муниципальных районов создают «удивительные проекты» для привлечения туристов.
Вячеслав Гладков поручил в течение двух недель предоставить предложения о первых решениях в сфере туризма.