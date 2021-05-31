Белгород, , 13:08 — REGNUM Системные решения в сфере туризма будут вырабатывать в Белгородской области. Для этого власти создадут новое управление без увеличения общего числа госслужащих, заявил 31 мая врио губернатора Вячеслав Гладков.

По мнению руководителя региона, Белгородская область отстаёт в развитии туризма. При этом главы муниципальных районов создают «удивительные проекты» для привлечения туристов.

«Не вижу системных решений в сфере туризма. Пока общей картины у нас нет. Решение следующее: сфера туризма выводится из структуры департамента экономического развития. Мы создаем новое управление без увеличения общего числа госслужащих под кураторством первого заместителя губернатора Евгения Мирошникова. На развитие внутреннего туризма выделяется государственное финансирование, и мы должны быть включены в эту работу», — написал врио на своей странице в социальной сети.

Вячеслав Гладков поручил в течение двух недель предоставить предложения о первых решениях в сфере туризма.