Орел, , 13:00 — REGNUM В Орле перед судом предстанет бывший судебный пристав-исполнитель по обвинению в мошенничестве, служебном подлоге, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

По версии следствия, обвиняемый, являвшийся судебным приставом-исполнителем Орловского районного отделения, внёс в постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное пользование подразделения ФССП, а также в базу данных вместо реквизитов расчетных счетов взыскателей по исполнительному производству реквизиты собственного банковского счета.

«В результате им мошенническим путем похищены денежные средств в сумме более 140 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре.

На этом обвиняемый не остановился — он составил три постановления об окончании исполнительных производств, в которые внес заведомо ложные сведения о взыскании по ним денежных средств. Таким образом, он незаконно окончил производство по трем исполнительным производствам, несмотря на то, что взыскатели деньги не получили.

Прокурор Заводского района Орла утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.