Москва, , 13:00 — REGNUM Правительство РФ приняло постановление, уменьшающее количество обязательных требований в сфере строительства, сообщил 31 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Принято постановление, которое уменьшает количество обязательных требований ещё почти на 4 тысячи. Оно вступит в силу с 1 сентября этого года», — сказал он.

По словам главы правительства, речь идёт о снятии ограничений на использование ряда материалов и конструкций. Кроме того, отменяются дублирующие и избыточные требования.

Мишустин напомнил, что год назад этих требований было около 10 тысяч, но в июле 2020 года были отменены первые 3 тысячи из них.

«Важно, чтобы все требования в отрасли были ясными и логичными. И, конечно, они не должны приводить к противоречиям», — сказал Мишустин.