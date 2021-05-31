Брюссель, , 13:05 — REGNUM Обвинения, в связи с возможной причастностью к отмыванию денег, предъявил двум жителям России бельгийский судья Бруно де Хаус. Об этом 31 мая сообщает издание EUobserver.

Кроме того, решением суда у жителей РФ было конфисковано €400 тыс., которые были полученных от продажи квартиры в Антверпене.

По версии следствия, имеется связь между полученными за продажу данной недвижимости деньгами и деятельностью фонда Hermitage Capital Management, где работал российский аудитор Сергей М., которого в 2009 году обвинили в уклонении от уплаты налогов в России.

При этом EUobserver утверждает, что данные €400 тыс. якобы были частью суммы в €4 млн, которая была отмыта «российскими чиновниками» и «мафиози» в бельгийских банках.

«Мы потребовали у судьи провести дополнительное расследование. Если в Бельгии удастся найти еще какие-либо доходы от отмывания денег, мы, разумеется, попросим конфисковать и их», — заявил изданию адвокат Карел де Мейстер, которые представляет интересы Hermitage Capital Management в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что информацию СМИ о том, что в ЦАР в результате взрыва якобы погибли трое граждан России, не может подтвердить посольство Российской Федерации.