Токио, 31 мая, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Компания Toyota опубликовала тизер с изображением колес и фар нового US-Spec GR 86. Изображение размещено на странице Toyota USA в социальной сети Twitter.

Toyota USA / Twitter Тизер спорткара Toyota US-Spec GR 86

Отмечается, что дебют новинки состоится 2 июня 2021 года в Техасе. Это американская версия Toyota US-Spec GR 86. При этом японский вариант спорткара был представлен в апреле нынешнего года. Автомобиль создавался одновременно с Subaru BRZ 2022 года.

Под капотом новинки стоит четырехцилиндровый мотор объемом 2,4 л мощностью 232 л. с. и 250 Нм крутящего момента. При этом новый Toyota US-Spec GR 86 на 27 «лошадей» производительней своего предшественника. Агрегатируется модель с шестиступенчатой «механикой» или с шестискоростным «автоматом».

Автомобиль оснащен алюминиевыми крыльями и крышей, за счет которых удалось снизить массу машины.

Ранее был обнародован рендер электрокроссовера Subaru Solterra, который будет построен на платформе e-Subaru Global Platform для электрокаров, которая была создана Subaru совместно с Toyota.

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