Чебоксары, , 12:59 — REGNUM В Чувашии за четыре месяца объём жилищного строительства увеличился на 30%, но при этом более чем на 45% сократилось строительство частных домов. Такие предварительные данные опубликовал Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В январе — апреле 2021 года в республике построены 2800 квартир. Общая площадь введённого жилья составила 167 507 кв. метров, что на 30% больше аналогичного прошлогоднего периода.

В структуре жилищного строительства жителями Чувашии построено 20 225 кв. метров. По сравнению с январём — апрелем 2020 года объём упал на 45,1%.

В целом по республике ввод жилья в расчёте на 1 тыс. человек населения в январе — апреле 2021 года составил 138,7 кв. метра.