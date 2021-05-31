Москва, , 12:59 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос о причастности российских олигархов к провокациям в Белоруссии в 2020 году. Об этом он сказал журналистам 31 мая на брифинге.

Он посоветовал представителям СМИ обратиться в министерство иностранных дел Белоруссии. «Я затрудняюсь комментировать эту информацию», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей сказал, что российские спецслужбы предупредили белорусскую сторону о возможных провокациях после выборов в августе 2020 года. По словам министра, к этим провокациям причастны российские олигархи.

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