Сочи, Краснодарский край, , 12:57 — REGNUM В 2021 году обнаружилась положительная динамика по ряду демографических показателей и статистике по несовершеннолетним в России. Об этом 31 мая заявила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече президента России Владимира Путина с ней.

«У нас выросло число многодетных семей, выросло число детей в них, и сейчас почти одна пятая детей в России воспитывается в многодетных семьях», — заявила Кузнецова.

«На четыре процента снизилось число сирот, это тоже положительная динамика. И впервые за многие годы на 9,1% снизилось число преступлений в отношении несовершеннолетних», — подчеркнула она.