Оренбург, , 12:57 — REGNUM Глава Оренбурга Владимир Ильиных, как положено, отчитался о доходах и недвижимости за 2020 год до 30 апреля 2021 года. В установленном законом порядке градоначальник предоставил все необходимые данные, сообщили в пресс-службе администрации.

Однако 18 мая мэр подал уточняющую информацию, связанную с домом, который занимает семья главы муниципалитета в Оренбургском районе. «Все остальные данные, указанные в декларации, соответствуют действительности и подтверждены всеми необходимыми документами и справками. Информация о наличии незадекларированных счетов и имущества не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе.

Стоит отметь, комментарий о доходах спровоцировала информация, появившаяся в интернете после обысков в доме главы города. Силовики проводили мероприятия в доме, расположенном в посёлке Экодолье. Оренбуржцы быстро отреагировали, заметив, что дома не отражен в декларации. Кроме того, появились данные о якобы скрытых счетах с 60 млн рублей.

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