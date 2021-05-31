Рыбинск, Ярославская область, , 12:55 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области суд удовлетворил иски к областной «Станции скорой медицинской помощи» и городской больницы № 1 о взыскании компенсации морального вреда за смерть пациента. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Рыбинского городского суда.

Скорая помощь

С иском обратился сын умершего, который считает, что врачи не сделали все возможное, чтобы спасти пациента. По мнению истца, 20 апреля 2020 года при приезде бригада не оказала потерпевшему помощь, а сам путь до больницы занял около полутора часов.

«Транспортировка в больницу осуществлялась по очень плохой дороге, потерпевший находился в бессознательном состоянии и не был пристегнут, в связи с чем, в результате движения по плохой дороге больного постоянно трясло, он перекатывался на носилках. Фельдшер, находившийся у кабины водителя, какой-либо помощи больному не оказывала, не поддерживала, не дала разрешения надеть больному шапку и носки, а также укрыть одеялом», — приводится позиция истца в решении суда.

Также сын умершего указал, что и по приезду в больницу его отцу не сразу начали оказывать помощь. 90-летнего пациента отправили в инфекционную больницу, для исключения диагноза коронавирусной инфекции. Лишь после этого он был вновь направлен в «Рыбинскую городскую больницу № 1», где находился два дня в реанимации и в итоге умер.

Представитель станции скорой помощи в суде заявил, что медицинская помощь истцу ответчика была оказана по всем стандартам при диагнозе «острое нарушение мозгового кровообращения». Такие же показания дал и врач.

«В период транспортировки больного лекарственные препараты, показанные по стандарту оказания скорой медицинской помощи не вводились, ввиду возраста больного 90 лет, а имеющиеся лекарственные препараты противопоказаны лицам в возрасте старше 85 лет. Доставка больного в целях госпитализации производилась по кратчайшему маршруту, с максимально возможной скоростью. Ввиду плохого состояния дорожного покрытия, машину трясло. Больной в машине не пристегивался, поскольку был защищен бортиками носилок», — приводит судебное решение позицию врача.

По итогу произошедшего были проведены две независимые друг от друга проверки — департаментом здравоохранения Ярославской области, а также территориальным органом Росздравнадзора. Проверка департамента не нашла каких-либо нарушений в действиях врачей. А вот специалисты Росздравнадзора выявили целый ряд ошибок при оказании медицинской помощи. По мнению ведомства, бригада станции не воспользовалась необходимыми препаратами для вывода больного из критического состояния, вызванного острым нарушением мозгового кровообращения и пневмонией.

«В результате проведения комиссии оценка соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи проведена не в полном объеме, эффективность внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности недостаточная», — приводит суд позицию Росздравнадзора.

После проверки Росздравнадзор выдал областной станции «Скорой помощи» предписание об устранении недостатков. К административной ответственности учреждение не привлекалось, так как истёк срок давности.

По итогу судебного разбирательства суд решил встать на сторону истца. Суд посчитал доводы ответчика недостаточными для доказательства своей невиновности. Также на решение повлияло и то, что учреждение отказалось от проведения судебно-медицинской экспертизы.

Суд обязал взыскать с областной станции «Скорой помощи» 20 тысяч рублей в пользу истца. Аналогичный иск был удовлетворён и к Рыбинской городской больнице №1.

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