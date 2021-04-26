Калининградская область, 29 февраля, 2012, 17:13 — ИА Регнум. Безвизовая скоростная железнодорожная магистраль Калининград-Москва невозможна из-за "странной позиции" Литвы. Об этом журналистам заявил сегодня, 29 февраля, вице-премьер России Дмитрий Рогозин , находящийся с рабочим визитом в Калининграде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, разработанная десять лет назад схема транзитного проезда россиян через Литву при предъявлении загранпаспорта являлась временной, но "нет ничего более постоянного, чем временное" (эту схему разрабатывал как раз сам Рогозин, будучи в 2002 году спецпредставителем президента России по визовым проблемам Калининградской области с ЕС. - ИА REGNUM).

Рогозин уточнил, что недавно разговаривал с главой Минтранса России Игорем Левитиным на тему создания скоростной безвизовой магистрали из Калининграда в Москву и выяснил, что этому проекту препятствует Литва.

"По сути дела, Литва провела ревизию документов, которые были подписаны в 2002 году между Москвой и Брюсселем, - сказал Рогозин. - В случае, когда Литва вновь станет себя ощущать соседом и партнёром, то немедленно реализуем проект скоростной безвизовой трассы для россиян".