Абакан, , 12:55 — REGNUM Действие особого противопожарного режима (ОПР) завершено в Хакасии в связи со стабилизацией пожарной обстановки. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным ведомства, с начала 2021 года по 30 мая года в Хакасии потушено 143 степных пожара, 200 палов травы и восемь лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ОПР в Хакасии ввел 10 апреля 2021 года, а затем продлили до 30 мая.

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