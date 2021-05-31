Тбилиси, , 13:00 — REGNUM Губернатор края Самегрело — Верхняя Сванетия Грузии Малхаз Тория ушёл в отставку. Об этом 31 мая сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказал журналистам бывший глава региона, он подал заявление этим утром. Причиной, по его словам, стали личные обстоятельства.

О дальнейших планах экс-губернатор говорить отказался.

Тория официально стал губернатором в феврале этого года. Его назначение состоялось незадолго до ухода с поста премьер-министра страны Георгия Гахарии.

Напомним, 29 мая Гахария учредил новую партию «За Грузию» и стал её председателем. Ранее со своих постов в ряде грузинских городов ушли в отставку несколько чиновников, заявив, что войдут в команду бывшего премьер-министра.