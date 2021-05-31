Москва, , 12:53 — REGNUM В отношениях Европейского союза и России на сегодняшний день сохраняется напряжённость. Об этом на конференции по отношениям РФ и ЕС 31 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Ситуация остается весьма тревожной. Наш общий европейский континент переживает беспрецедентный кризис доверия. В Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются, как окопы на фронте, по сути дела», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

При этом, указал Лавров, перспективы объединительной повестки сейчас ограничены. Он напомнил, что в 2010 году обсуждалось создание комитета РФ—ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, но Евросоюз ушёл от договоренности. Также произошло и с соглашением о взаимодействии в сфере кризисного урегулирования. В целом «список совместных проектов, которые обладали потенциалом сцементировать самым прочным образом отношения России и ЕС этим не исчерпывается», подчеркнул российский министр.

Для «выправления отношений» следует эффективно использовать преимущества от сосуществования на одном континенте — «локомотиве роста мировой экономики», начать устойчивое взаимодействие между Евразийским экономическим союзом и ЕС, уверен Лавров. Глава МИД РФ добавил, что Россия рассчитывает, что «здравый смысл в конечном итоге возобладает», что позволит выработать сбалансированную модель отношений с опорой на принципы международного права.

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«Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела. Такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят. Но ответ обязательно последует», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны-члены Европейского союза, которые поддерживают Чехию и Болгарию, не хотят обострения отношений с Россией.

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