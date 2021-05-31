Калуга, , 12:59 — REGNUM Сегодня, 31 мая, одной из тем заседания правительства Калужской области, которое прошло под председательством губернатора Владислава Шапши, стала организация летней оздоровительной кампании. Ее главная цель — обеспечение безопасного и качественного отдыха, творческого досуга, занятости детей и подростков. Как отмечает пресс-служба правительства Калужской области, в текущем году летняя оздоровительная кампания впервые пройдет в соответствии с новыми требованиями правил санитарной безопасности, разработанными с учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции. На это обратил особое внимание и губернатор. В ходе обсуждения он отметил, что в регионе была проведена большая предварительная работа для того, чтобы все учреждения детского летнего отдыха соответствовали требованиям Роспотребнадзора и риски заражения коронавирусной инфекцией были сведены к нулю.

Заседание правительства Калужской области 31.05.2021 Пресс-служба правительства Калужской области

«Мы должны обеспечить максимальный охват детей, которые смогут интересно и безопасно отдохнуть этим летом, набраться сил и энергии. Такую задачу ставит перед нами и президент России Владимир Владимирович Путин. В послании Федеральному собранию глава государства уделил этому вопросу особое внимание, и поручил сделать детский отдых максимально доступным. Владимир Путин предложил возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Прошу обеспечить реализации этой задачи, проработать вопрос с федеральными органами власти, сделать процедуру возврата максимально безбарьерной», — рекомендовал Владислав Шапша руководству министерства образования и науки региона.

Заседание правительства Калужской области 31.05.2021 Пресс-служба правительства Калужской области

Губернатор также подчеркнул важность обеспечения безопасности детского отдыха, и поручил главам муниципалитетов области, прежде всего, городскому голове Калуги Дмитрию Денисову, внимательно отнестись к охране не только загородных оздоровительных организаций, но и школ, на территории которых будут организованы летние лагеря. «Необходимо детально изучить то, как и кем обеспечивается безопасность в учреждениях детского оздоровительного отдыха в Калужской области, полноту соответствия требованиям законодательства. Коллеги, это далеко не праздный вопрос. Дети должны себя чувствовать спокойно, а родители быть уверены, что они в безопасности», — сказал губернатор.

По данным профильного министерства, в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в этом году вошли 22 загородные оздоровительные организации, 2 санаторных учреждения и 320 лагерей с дневным пребыванием детей, — всего более 340 организаций. В 2021 году на финансирование оздоровительной кампании в бюджете области предусмотрено свыше 190 млн. рублей. Это в 4,3 раза больше средств, израсходованных в прошлом году. Объем средств в муниципальных бюджетах составит около 30 млн. рублей. Наряду с этим из бюджета региона муниципалитетам выделана субсидия в размере 32,9 млн. рублей на организацию отдыха детей в каникулярное время.

Заседание правительства Калужской области 31.05.2021 Пресс-служба правительства Калужской области

С учетом непростой ситуации в экономической сфере отдых детей в текущем году будет бесплатным для всех, с неизменным приоритетом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Разными формами отдыха планируется охватить порядка 24 000 калужских детей.

Заседание правительства Калужской области 31.05.2021 Пресс-служба правительства Калужской области

В этом году Калужская область примет участие в программе стимулирования поездок в детские лагеря, так называемом «детском» кэшбэке. Эта мера позволит поддержать родителей, которые за свои деньги приобретают путевки в детские лагеря. Получить кэшбэк можно с 25 мая по 31 августа текущего года, при этом ребенок из лагеря может вернуться вплоть до 15 сентября. В программе участвуют стационарные государственные и коммерческие лагеря детского отдыха. Их список доступен на сайте мирпутешествий. рф в разделе «Детские лагеря», где можно выбрать и оплатить путевки картой «Мир». После этого половина стоимости путевки вернется на карту, но не более 20 тысяч рублей. В программе нет ограничений по возрасту. Не ограничено и количество смен, в которые ребенок или несколько детей могут отдыхать.