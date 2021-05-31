Уфа, , 12:59 — REGNUM Обстоятельства падения ребенка в колодец устанавливают в Уфе. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Башкирии.

Сообщается, что в социальных сетях была опубликована информация о том, что 28 мая текущего года маленький мальчик, который гулял со своей мамой на улице Вострецова, провалился в канализационный колодец. Прохожие вместе с матерью подняли ребенка на поверхность.

По данному факту специалисты проводят проверку. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе было возбуждено уголовное дело после падения футбольных ворот на ребенка.