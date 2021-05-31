Петрозаводск, , 13:01 — REGNUM Работу гостиницы «Северная» в центре Петрозаводска, которую накануне тушили из-за пожара в номере, планируют полноценно восстановить к концу недели. Ресторан и деловой центр уже сейчас работают в штатном режиме. Об этом 31 мая сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

По его словам, в настоящий момент в крыле гостиницы по улице Ленина продолжается проливка деревянных конструкций, работает лаборатория. Дознаватели выясняют причины возгорания.

«По предварительной версии, оно началось в одном из номеров «Люкс» из-за нарушения гостями правил противопожарной безопасности», — уточнил Парфенчиков.

Общая площадь пожара составила примерно 500 кв. метров. От огня пострадали крыло и холл четвёртого этажа гостиницы, а также частично нижние этажи — из-за проливки здания.

«Все гости, эвакуированные из «Северной», бесплатно размещены в отеле «Космос», — добавил Парфенчиков.

Добавим, что гостиница — объект культурного наследия регионального значения и является визитной карточкой Петрозаводска. Здание застраховано.

«Вместе с собственником определим пути восстановления пострадавших конструкций, все работы, разумеется, будут идти под контролем нашего Управления по охране объектов культурного наследия», — заверил Артур Парфенчиков.

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