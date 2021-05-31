Красногорск, , 12:52 — REGNUM Малый бизнес является одним из главных драйверов развития подмосковной экономики. Об этом 31 мая завил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, значительную роль также играет тема занятости населения. Причем в рамках реализации этого направления следует не просто увеличивать количество рабочих мест на территории региона, но и следить, чтобы они были высокотехнологичными, отметил глава Подмосковья.

«Наша задача создавать каждый год по 50−60 тысяч рабочих мест. Причем эти рабочие места должны быть высокопроизводительными и эффективными, чтобы люди, которые приходят на них обладали и высокими компетенциями и могли рассчитывать на достойную заработную плату», — сказал Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Подмосковья назвал главную цель своей работы