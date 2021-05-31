Москва, , 13:00 — REGNUM Инфляция в 2021 году в США достигнет небывало высокого уровня, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов 31 мая в интервью телеканалу РБК.

«В этом году, скорее всего, инфляция в Штатах будет в районе 4−5% по году. Это небывалая для них история», — сказал он.

По его словам, пока в США дают более низкие оценки. В апреле уровень годовой инфляции составил 4,2%, это наибольшее значение с 2008 года.

В США таргет составляет 2%, а отметка в 2,5% уже попадает в «зону волнения», когда нужно «что-то думать». Эксперты и бизнес ожидают реакцию Федеральной резервной системы США, которая может ужесточать политику или менять учётную ставку, добавил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Белоусова, денежная помощь российскому населению в пандемию не очень отразилась на инфляции.

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