Екатеринбург, , 13:03 — REGNUM Следственный комитет России предъявил обвинение жителю Екатеринбурга, который устроил стрельбу с балкона и ранил двух человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК РФ.

Стрелку предъявили обвинение по ч.3 ст.30, п.п. «а», «в», «е», «и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

31 мая 2021 года будет решён вопрос о мере пресечения в отношении задержанного.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела. Известно, что в ходе стрельбы пострадала девятилетняя девочка и 41-летний росгвардеец. Задержанный был пьян, по данным полиции. Врачи борются за жизнь девочки.

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