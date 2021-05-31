Москва, , 12:50 — REGNUM Вакцина «ЭпиВакКорона» может быть несовместима с уколом ботулотоксина, вследствие чего процедуру вакцинации следует отделить от процедуры укола ботоксом. Об этом говорится в официальном аккаунте Роспотребнадзора в Instagram.

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«Учитывая, что напряженный иммунный ответ после «ЭпиВакКороны» формируется к 42 суткам после второй вакцинации, а при применении ботулотоксина у 1−5% пациентов могут вырабатываться антитела, необходимо разделить эти процедуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что укол ботокса допустим спустя месяц после вакцинации вторым компонентом вакцины «ЭпиВакКорона».