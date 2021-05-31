Баку, , 12:54 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Азербайджан с визитом 15 и 16 июня. Об этом 31 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатические источники в Баку.

«Пятнадцатого июня ожидается визит президента Турции в Азербайджан. Ожидается, что на следующий день президенты Азербайджана и Турции посетят город Шуша в Карабахе», — сказал источник.

Также он уточнил, что во время визита в Шушу турецкий лидер намерен принять участие в церемонии закладки фундамента школы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что церемония начала строительства канала «Стамбул» в обход пролива Босфор намечена на конец июня текущего года.