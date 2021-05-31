Сеул, , 12:52 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему бракосочетания и детей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министерство по вопросам гендерного равенства и семей.

Согласно результатам опроса, проведённого в сентябре 2020 года среди 10 997 домохозяйств страны, 53% жителей Южной Кореи в возрасте 20−30 лет не поддерживают семейные ценности и не собираются вступать в брак и заводить детей.

54% респондентов из той же возрастной группы положительно относятся к разводу и повторному вступлению в брак, а 52,5% — считают, что детей заводить необязательно.

Тем не менее, среди респондентов в возрасте старше 70 лет показатели составили 12,1% и 7,5% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году 30,4% домохозяйств в Южной Корее приходилось на домохозяйства, состоящие из одного человека.

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