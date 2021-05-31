Москва, , 12:49 — REGNUM Система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль», а может и не вовлечена. Тема отключения России от международной платёжной системы SWIFT не первый раз возникает в высказываниях российских и западных чиновников разных уровней, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель Frendex Group Руслан Пичугин.

«Не так давно, в апреле 2021 года, замглавы МИД РФ Александр Панкин сказал что «от SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT будем задействовать другие системы». Но ещё добавил, что вопрос о возможных партнёрах на случай разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждался.

Ещё раньше, в марте министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия должна отказаться от западных платёжных систем и перейти к расчётам в альтернативных доллару валютах. Но в Центробанке уверены что, скорее всего, России не грозит отключение от SWIFT.

Тема отключения России от SWIFT возникает как некоторая форма «наказания» России и всегда, когда обостряется вопрос санкций в отношении РФ. Но если припомнить всю санкционную историю, то самые жёсткие и масштабные санкции были введены в 2014 году, но тогда от SWIFT Россию не отключили.

Более того санкции вводило министерство финансов США, которое не имеет отношения к SWIFT. Сейчас чиновник МИД использовал термин «санкционная спираль», который свидетельствует о том, что возможно дальнейшее развитие санкционной темы.

Однако некоторые события говорят о том, что никакой «санкционной спирали» нет и, скорее всего, не будет. Президент США Джо Байден недавно высказался о том, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» бессмысленны, так как он практически достроен. В Европе не раз звучали высказывания чиновников Евросоюза, что следует стабилизировать отношения с Россией.

Отключение от такой глобальной системы как SWIFT может нанести вред не только Российской инфраструктуре межбанковских расчётов, но и всему мировому банковскому сообществу.

Потому что, во-первых, вес России в мировой торговле достаточно велик — 1,92% за 2020 г. А по некоторым видам товаров гораздо больше. По нефти 12,2%,. По газу 17%. По вооружениям 23%. А как известно и нефть и газ продаются за доллары.

Во-вторых, в России работает большое количество иностранных банков и фирм, несмотря на санкции, и это отключение затруднит их работу. И ещё важно, что Европа практически расколота во мнениях по отношению к России.

Введение новых санкций против России становиться всё более проблематичным. Санкции мельчают, становятся более персонализированными, российский рынок и курс рубля уже практически не замечают очередных санкций.

Ухудшение отношений с европейскими странами, так чтобы они вдруг все проголосовали за новые жёсткие санкции, маловероятно. Так что, скорее всего, «спираль» стала раскручиваться в другую сторону», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России, заявил 31 мая директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

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