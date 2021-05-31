Сочи, Краснодарский край, , 12:49 — REGNUM 2021 год стал весьма благоприятным в отношении демографической статистики. Об этом 31 мая заявила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече президента России Владимира Путина с ней.

«Впервые за 10 лет зафиксирована максимальная доля несовершеннолетних в структуре населения. А также у нас выросло число многодетных семей, выросло число детей в них, и сейчас почти одна пятая детей в России воспитывается в многодетных семьях», — заявила Кузнецова.