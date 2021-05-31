Воронеж, , 12:47 — REGNUM Житель Воронежа открыл стрельбу из охотничьего ружья по людям, в результате один человек скончался от ранений, второй госпитализирован. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Двое жители посёлка Придонской Воронежа были госпитализированы в ночь с 29 на 30 мая с огнестрельными ранениями. По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний местный житель, орудие преступления обнаружено в кустах недалеко от места происшествия, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Задержанный сообщил следователям, что в ночь с 29 на 30 мая подъехал на своем автомобиле к одному из домов на улице Киселева поселка Придонской, там компания мужчин распивала спиртное. В числе их был 34-летний знакомый задержанного, который ранее, по словам подозреваемого, похитил у него семь тысяч рублей. На этой почве возник конфликт, и подозреваемый выстрелил из охотничьего ружья в своего знакомого. В результате он ранил его, а также находившегося рядом с ним 33-летнего мужчину. Обоих госпитализировали с ранениями брюшной полости, 33-летний мужчина скончался от полученных травм.