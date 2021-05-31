Москва, , 12:46 — REGNUM Одной из приоритетных задач в электроэнергетике станет внедрение систем накопления энергии, сообщил 31 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он рассказал о планах развития технологий электроэнергетики, которые содержатся в утверждённой правительством РФ дорожной карте, рассчитанной на три года.

«Одна из приоритетных задач — внедрение систем накопления энергии, которые смогут вывести на новый уровень использование возобновляемых источников ветрогенераторов и солнечных электростанций», — сказал Мишустин.

Глава правительства пояснил, что такие технологии востребованы в удалённых и труднодоступных населённых пунктах.