Новотроицк, Оренбургская область, , 12:46 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области по факту аварии на центральной фекальной насосной станции возбудили уголовное дело. Основанием стали материалы прокуратуры. Следователи усмотрели признаки преступления по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая нарушение прав и законных интересов граждан»), сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, вечером 1 апреля на насосной станции № 2, расположенной в районе улицы Фрунзе после срыва задвижки на трубе водоотведения диаметром 800 мм произошло затопление машинного зала и четырех насосов, откачивающих фекальные воды. Это привело к аварийной ситуации и полному прекращению водоснабжения холодной и горячей водой. Население осталось без водоснабжения более чем на 28 часов.

«Ответственные должностные лица, достоверно зная об аварийном состоянии коммунальных сетей водоснабжения и водоотведения, износ которых составляет 80%, не организовали мероприятия, направленные на капитальный ремонт систем, сетей и сооружений водо и теплоснабжения, не обеспечили участие муниципального образования в федеральных программах по модернизации коммунальных сетей, не приняли мер к разработке и утверждению производственных программ капитального ремонта коммунальных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также соответствующего финансирования капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры», — отметили в СУ СКР по Оренбургской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на период ликвидации коммунальной аварии в Новотроицке вводили режим ЧС.

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