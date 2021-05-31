Минск, 31 мая 2021, 12:46 — REGNUM Минский городской суд 31 мая начал рассматривать жалобу на задержание гражданки России Софии Сапеги, сообщает ТАСС.
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Заседание суда проходит в закрытом режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая суд Партизанского района Минска отказал удовлетворить жалобу на задержание Софии Сапеги. Она была задержана 23 мая в аэропорту Минска после вынужденной посадки самолета Ryanair.
Сегодня, 31 мая, главное следственное управление Следственного комитета Белоруссии предъявит ей обвинение.