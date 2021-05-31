Скопье, 31 мая 2021, 12:51 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 30 мая представил в здании македонского МИД проект Mkartela. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.
Целью данного проекта станет выявление и интеграция успешных представителей македонской диаспоры в общество Северной Македонии. По словам Османи, речь идет о тех, «кто своей деятельностью создают имидж нашего государства» — ученых, спортсменах, артистах и предпринимателях.
Как пояснил Османи, в МИД намерены превратить утечку мозгов и циркуляцию мозгов.
Выявление «успешных» граждан начнется уже 31 мая.
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