Скопье, , 12:51 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 30 мая представил в здании македонского МИД проект Mkartela. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Целью данного проекта станет выявление и интеграция успешных представителей македонской диаспоры в общество Северной Македонии. По словам Османи, речь идет о тех, «кто своей деятельностью создают имидж нашего государства» — ученых, спортсменах, артистах и предпринимателях.

Как пояснил Османи, в МИД намерены превратить утечку мозгов и циркуляцию мозгов.

Буяр Османи «Это станет входным билетом в нашу, который позволит получить желтую карту и позволит интегрироваться в наше общество. Эта въездная карта позволит основывать предприятия. получать от государственных институтов поддержку в их развитии, что получат и будущие положения. Схожим образом, министерство культуры предоставит бесплатный доступ к культурным институтам».

Выявление «успешных» граждан начнется уже 31 мая.

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