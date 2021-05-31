Черкесск, , 12:45 — REGNUM В Карачаево-Черкесии смертность от COVID-19 продолжает расти. За прошедшие выходные скончались от осложнений после заражения коронавирусом еще семь жителей региона. Общее число случаев летального исхода от этой опасной болезни достигло 135, сообщили 31 мая в федеральном оперативном штабе.

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Стоит отметить, что в мае 2021 года в республике смертность от COVID-19 существенно выросла. В течение месяца скончались 58 жителей региона. Между тем за весь период пандемии коронавируса до мая было зафиксировано 77 случаев смерти.

Причину такой высокой смертности за последний месяц в минздраве и оперштабе региона до сих пор не прокомментировали. При этом новых выявляемых случаев заражения в Карачаево-Черкесии за этот время фиксируется не так и много — в среднем от десяти до 14 случаев в сутки. Выздоравливают ежедневно от восьми до 12 человек.