Красногорск, , 12:51 — REGNUM Популярность системы электронного голосования по тем или иным вопросам благоустройства растет в Подмосковье из года в год. Об этом 31 мая завил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Подмосковья отметил, что позитивные перемены в регионе удается обеспечивать во многом благодаря средствам, направляемым в рамках национальных проектов. При этом вопрос о том, на что именно направлять ресурсы в рамках благоустройства согласуют с местными жителями.

«Обращаю внимание, что в этой работе важна как практическая деятельность, так и активное информационное сопровождение, потому что у нас в Подмосковье действует система, когда по многим вопросам организовано голосование и с каждым годом все больше людей, понимая, что это работает, в таких голосованиях участвуют», — сказал Воробьев.

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