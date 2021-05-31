Сегежа, Карелия, , 13:06 — REGNUM Житель Заполярья погиб в ДТП на федеральной трассе «Кола» в Республике Карелия, еще три человека получили травмы. Это второе смертельное ДТП, которое произошло за прошедшие сутки на трассе «Кола» в Карелии.

Как сообщили 31 мая в пресс-службе регионального управления ГИБДД, столкновение с тяжки последствиями произошло днем 30 мая в Сегежском районе Карелии. В 13:30 мск на 729 км федеральной автодороги Р-21 «Кола» 22-летний водитель автомобиля «УАЗ Пикап» допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Rio. В результате ДТП 64-летний водитель иномарки — житель Мурманска — погиб. Также пострадали 56-летняя пассажирка Kia, водитель УАЗа и его 22-летний пассажир.

«Все пострадавшие госпитализированы. Водителю автомобиля УАЗ инспекторами ДПС была оказана первая помощь (до приезда бригады медиков) с применением специальной медицинской укладки», — уточнили в ведомстве.

По факту проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, несколькими часами ранее в этот же день на 195-м км трассы «Кола» в ДТП с лесовозом погибли две женщины и пострадали два человека, в том числе четырехлетний ребенок.

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