Сочи, Краснодарский край, , 12:43 — REGNUM Родители должны участвовать в принятии решений по организации горячего питания в школах. Об этом 31 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченной по правам ребёнка Анной Кузнецовой.

«Ясно, что это вопрос тонкий, требующий постоянного внимания со стороны санитарных врачей», — заявил Путин.

«Тем не менее доступ родительских комитетов к организации питания, к его качеству, он вполне обоснован. Это нужно довести до конца», — подчеркнул он.