Джакарта, , 12:43 — REGNUM Проблема насилия в отношении лиц азиатского происхождения, включая граждан Индонезии, остается актуальной в Соединенных Штатах, сообщает Sindonews.

Данная проблема была поднята заместителем министра иностранных дел Индонезии Махендрой Сирегар во время встречи с заместителем госсекретаря США Венди Шерман в Джакарте.

Заместитель министра иностранных дел Индонезии заявил, что разделяет одни и те же взгляды и ценности, что и США, а именно: демократия и уважение различий, независимо от происхождения и других причин.

«Индонезия уделяет большое внимание шагам, предпринимаемым правительством и властями США для обеспечения безопасности граждан, особенно индонезийцев, и индонезийской диаспоры в США», — заявил Махендра Сирегар.

Во время встречи стороны обсудили перспективы в Индо-Тихоокеанском регионе. Индонезия приветствует приверженность и активную роль США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Стороны также подняли тему сотрудничества в области здравоохранения. При этом Индонезия выразила признательность США за помощь во время пандемии.

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