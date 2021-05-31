Ханты-Мансийск, , 12:42 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова внесла предложения о расширении периметров третьей и четвертой групп налога на дополнительный доход от добычи нефти. О них о сообщила на заседании, посвящённом вопросам налогового стимулирования нефтяной отрасли России.

По словам Натальи Комаровой, это позволит вовлечь в освоение более четырёх миллиардов тонн извлекаемых запасов нефти. При этом накопленный объём дополнительных инвестиций до 2030 года оценивается в размере более одного триллиона рублей.

Глава ХМАО отметила, что изменения налогового законодательства, вступившие в силу с 1 января 2021 года, наряду со сделкой ОПЕК+ оказывают негативное влияние на инвестиционную привлекательность нефтегазовых проектов.

«В то же время эффективность взвешенных налоговых решений уже привела к заданным результатам и в нашем регионе — в отношении Самотлорского месторождения: с 2018 года объём дополнительной добычи по Самотлору составил больше 12 миллионов тонн; дополнительных инвестиций более 100 миллиардов рублей», — сообщила губернатор Югры.