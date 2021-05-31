Ташкент, , 12:42 — REGNUM Депутаты Сената Узбекистана одобрили введение уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, сообщает 31 мая издание «Газета.uz».

Соответствующая статья вводится в Уголовный кодекс Узбекистана. За истязания, повлекшие гибель или увечье животного, будет введен штраф в размере от 25 до 50 базовых расчетных величин (БРВ) ($579−1158).

Санкция по этой статье включает общественные или исправительные работы, а также ограничение или лишение свободы на срок до шести месяцев. Кроме того законопроект ужесточает ответственность и в рамках ст. 111 Кодекса об административной ответственности («Жестокое обращение с животными»).

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