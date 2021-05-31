Москва, , 12:50 — REGNUM США разрушают режимы контроля над вооружениями, но от Евросоюза активной реакции нет. Россию удивляет такая ситуация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 31 мая в ходе выступления на открытии конференции по отношениям России и ЕС.

«Удивляет пассивная реакция Евросоюза на последовательное разрушение по вине США режимов контроля над вооружениями», — сказал Лавров.

Он напомнил, что российский президент Владимир Путин развёрнуто и конкретно предлагал, как не допустить появления в Европе наземных ракет средней дальности. Предлагалось согласовать механизм верификации с абсолютно конкретными предложениями. В их числе — посещение Калининградской области и ответное посещение американских баз противоракетной обороны в Польше и Румынии.

Предложение Путина оставили без внимания, отметил Лавров. Он добавил, что антироссийская риторика на Западе оборачивается военным строительством, направленным против России.

Очередные недружественные шаги, которые Брюссель готовит против Москвы, без ответа не останутся, подчеркнул Лавров. При этом РФ готова честно и на условиях равноправия взаимодействовать с ЕС.

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