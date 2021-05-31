Москва, , 12:42 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации со сверхприбылью металлургов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, президент знает, действительно, цены были очень высокие, действительно, образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера [Андрея Белоусова], занимается этим вопросом, собственно, вместе с участниками бизнеса», — сказал Песков.

По его словам, в данной ситуации «вряд ли нужно искать виновных», поскольку «это экономическая жизнь»: «Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. И когда возникает какая-то диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает».

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