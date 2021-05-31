Самара, , 12:43 — REGNUM 73 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 64 776 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего в регионе скончались 1946 пациентов с COVID-19, в том числе 14 таких пациентов умерли за минувшие 24 часа.

Согласно данным оперативного федерального штаба, по области справились с вирусом 61 861 человек, в том числе за минувшие сутки победили инфекцию 91 человек.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 30 мая по области за сутки выявили 86 случаев заражения коронавирусом.